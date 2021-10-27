Антициклон "Красная стрела" принесет потепление в Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеоролог Никита Поповнин рассказал о предстоящем потеплении в Москве на фоне антициклона "Красная стрела", передает Москва 24.

Антициклон с Азорских островов пройдет по европейской части России и принесет с собой потепление, сравнимое с погодой в сентябре 2021 года.

"На выходных он разгонит у нас облака, увеличит температуру до отметок +10...+12 градусов, а это в два выше, чем положено по климатической норме", – рассказал метеоролог.

Разгон облаков, как добавил Поповнин, также ознаменуется солнечной погодой.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в первые пять дней ноября. В городе пройдут дожди, осадки не ожидаются лишь 1-го и 2-го числа последнего осеннего месяца.