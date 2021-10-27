Москвичам посоветовали не рассчитывать на зимнюю погоду до ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие девять дней жители Москвы могут не ждать снегопадов и зимних температур, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что устойчивые морозы ниже нуля градусов в российскую столицу приходят обычно 9–10 ноября. Снежный покров, добавил метеоролог, формируется только к концу этого месяца.

"Пока по всем расчетам, которые мы проводим, зимней погоды не видно. Ни уши, ни лыжи пока вострить не нужно. Пока снега не видно по всем прогностическим расчетам, вплоть до 3 ноября", – приводит слова синоптика ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что традиционным приходом зимы считаются устойчивые минусовые температуры и нетающий снег.

"Бывает, когда снежный покров ляжет и 15 ноября, а чаще – это в последние годы встречается – в декабре. Но это все статистика, на которую тоже надо ориентироваться, но это не прогноз", – заключил метеоролог.

Начало ноября в столице будет теплым. Об этом ранее рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в последние дни октября – 30-го и 31-го числа – погоду в Москве будет определять антициклон.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ рассказал, что в северных регионах России прогнозируется теплая зима, а на остальной территории страны температура воздуха будет держаться около нормы.