Метеоролог рассказал о погоде в Москве в период нерабочих дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Период нерабочих дней в Москве ознаменуется приходом теплой и комфортной погоды с температурой до +10 градусов, рассказал руководитель прогностического центра "Фобос" Александр Шувалов. Об этом сообщает "Лента.ру".

Он отметил, что 25 и 26 октября в городе ожидается солнечная погода, однако ночи будут холодными. Повышение температуры и дожди придут в Москву 27–28 октября, в эти же дни должны прекратиться ночные заморозки.

"А дальше особых осадков нет, мы больше под крылом южного антициклона, температура будет около 10 градусов тепла. Прекрасная погода", – заявил Шувалов.

Он пояснил, что в регионах Центральной России прогнозируется аналогичная ситуация. На остальной территории страны также ожидается мягкая погода.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве последняя неделя октября будет солнечной и теплой. По его словам, в понедельник, 25 октября, будет повышенное атмосферное давление, но при этом солнечная погода без осадков. Специалист подчеркнул, что похожая погода будет и во вторник.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.