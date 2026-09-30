В центре Москвы сняли ограничения движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Введенные днем 30 сентября ограничения на движение транспорта в центре Москвы сняты. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, в настоящий момент движение открыто на улице Новый Арбат в районе дома 7, а также на Арбатской площади, доме 1, в районе улицы Знаменки.

Ограничения сняты на Пушкинской и Боровицкой площадях. Кроме того, для водителей открылась Кремлевская набережная.

При этом до 10 июля 2030 года ограничения на движение действуют на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной. Там закрыта одна полоса, проведена переразметка и запрещена парковка. Причиной ограничений стали ремонтные работы.