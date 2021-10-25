Синоптик рассказал о грядущем потеплении в центре Европейской России

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В последнюю неделю октября в центральной части Европейской России потеплеет до плюс 12 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, это на 3–4 градуса выше нормы. Синоптик отметил, что к росту температур приведут теплые ветры с Атлантики.

"Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно теплые, поэтому температура со среды будет семь–восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы. <...> Начиная с четверга, будут двузначные значения температуры, до 10–12 градусов", – приводит слова синоптика РИА Новости.

В Москве последняя неделя октября будет солнечной и теплой. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник, 25 октября, будет повышенное атмосферное давление, но при этом солнечная погода без осадков. Специалист подчеркнул, что похожая погода будет и во вторник.

Самым ненастным днем станет четверг, отметил метеоролог. Ожидается, что в этот день выпадет до 4–5 миллиметров осадков.