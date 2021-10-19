Синоптики предупредили о барических горках в европейской части России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Синоптики предупредили жителей европейской части России о резких скачках атмосферного давления, из-за чего многие люди будут ощущать дискомфорт и головные боли. Об этом сообщает портал "Метеовести".
"Такой период предстоит пережить жителям северо-запада и центра. Причиной существенных колебаний атмосферного давления станет серия циклонических вихрей, которые будут формировать погоду в регионе в ближайшие 5–6 дней", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня атмосферное давление в Москве вернется в норму и составит 748 миллиметров ртутного столба. Однако ночью показатели барометров будут расти и к среде покажут 752 миллиметра ртутного столба, а к вечеру давление упадет еще на 10 единиц.
"В четверг падение атмосферного давления продолжится и барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, а в ночь на пятницу – и 732 миллиметра ртутного столба", – добавляется в сообщении.
После чего давление опять будет расти, и в субботу барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, а в понедельник давление вновь повысится до 757 миллиметров ртутного столба.
"Похожая ситуация ждет и Санкт-Петербург. Сегодня там атмосферное давление выше нормы и составляет 764 миллиметра ртутного столба, к пятнице оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба, что на 19 единиц ниже нормального", – уточняется в сообщении.
Ранее москвичей предупредили о неустойчивой погоде в ближайшие несколько дней. Так, в среду ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Этот день станет самым холодным на этой неделе.
В пятницу же потеплеет, температура будет положительной и днем, и ночью. Воздух прогреется до +11...+13 градусов, что выше климатической нормы на 4 градуса. При этом сохранится сильный ветер, поэтому ощутить тепло, скорее всего, не получится.
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