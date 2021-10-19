Москвичей предупредили о заморозках и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о заморозках и гололедице.
"Вечером примерно в период с 18 до 21 часа должен пройти хороший скоротечный заряд снега, ночью (ожидаются. – Прим. ред.) заморозки и гололедица", – сказал синоптик РИА Новости.
По его словам, снег будет локальным и слабым. Снежный покров не образуется.
Ранее сообщалось, что в столице прошел первый снег. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.
До этого главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве дождь со снегом можно ждать в ночь на вторник, 19 октября.
Синоптики прогнозировали, что в Центральной России на этой неделе погоду будет буквально лихорадить. В считаные дни природа стремительно будет перебрасывать россиян то в климатическое будущее начала ноября, то в метеорологическое прошлое конца сентября.
В Москве и области прошел первый снег
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