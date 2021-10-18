Москвичам пообещали дождливую погоду во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологи рассказали о погоде, которая ожидает жителей столицы во вторник.

В ночь на 19 октября в Москве прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха составит плюс 3–5 градусов, сообщается на портале "Метеовести".

Утром пойдет небольшой дождь. Похожая погода сохранится и днем. Температура воздуха составит 4–6 градусов.

"Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление – в пределах нормы", – уточняется в сообщении.

Ранее телеграм-канал "Москва 24" сообщал, что в столице прошел первый снег. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Осадки он заметил в 16:40.

При этом ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозировала, что дождь со снегом в столице ожидается в ночь на вторник.

Также синоптики сообщали, что в Центральной России на этой неделе погоду будет лихорадить. В считаные дни природа стремительно будет перебрасывать россиян то в климатическое будущее начала ноября, то в метеорологическое прошлое финала сентября.