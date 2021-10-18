Москвичам пообещали дождливую погоду во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Метеорологи рассказали о погоде, которая ожидает жителей столицы во вторник.
В ночь на 19 октября в Москве прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха составит плюс 3–5 градусов, сообщается на портале "Метеовести".
Утром пойдет небольшой дождь. Похожая погода сохранится и днем. Температура воздуха составит 4–6 градусов.
"Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление – в пределах нормы", – уточняется в сообщении.
Ранее телеграм-канал "Москва 24" сообщал, что в столице прошел первый снег. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Осадки он заметил в 16:40.
При этом ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозировала, что дождь со снегом в столице ожидается в ночь на вторник.
Также синоптики сообщали, что в Центральной России на этой неделе погоду будет лихорадить. В считаные дни природа стремительно будет перебрасывать россиян то в климатическое будущее начала ноября, то в метеорологическое прошлое финала сентября.
Синоптик рассказал, когда в этом году в Москве начнутся заморозки и снегопады
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