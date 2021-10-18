Метеочувствительных москвичей предупредили о скачках температуры на неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 сообщила, что самым холодным днем на этой неделе станет среда, а самым теплым – пятница.
Ранее москвичей предупредили о приближении первого снега. По прогнозам синоптиков, его вместе с дождем можно ждать в ночь на вторник, 19 октября. При этом к утру снег уже растает. Установление снежного покрова в городе ожидается ближе к концу октября – началу ноября.
По словам метеоролога, такие резкие колебания температуры и атмосферного давления могут негативно повлиять на метеочувствительных людей.
В четверг во второй половине ночи погода начнет меняться, добавила Позднякова. Атмосферный фронт принесет дожди и повышение температуры. По прогнозу метеоролога, днем 21 октября максимальная температура в городе будет около +10 градусов, северо-западный ветер сменится на юго-западный.
"22 и 23 октября, то есть в конце недели, мы останемся в теплой части циклона, который перемещается по северу европейской России. И ночью, и днем температура будет положительная", – говорит специалист.
Позднякова добавила, что вся неделя ожидается с осадками. "Скорее всего, дождь прекратится в последнюю пятидневку октября, потому что там будут дни, когда осадков не ожидается", – заключила синоптик.
Ранее столичным автомобилистам посоветовали подождать до 9–10 ноября со сменой резины на зимнюю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, переобувать машину следует, когда температура устойчиво держится ниже 5 градусов.
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