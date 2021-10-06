Московским автомобилистам рекомендовали подождать со сменой резины

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Московским автомобилистам следует подождать со сменой резины до 9–10 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, это можно делать, когда температура устойчиво держится ниже 5 градусов. Пока же, по прогнозам, температура будет выше этих значений.
"Устойчивый переход температуры через 0 градусов при осреднении за последние 30 лет происходит в самых последних числах первой декады ноября - вот 10, 9 ноября. <…> Вот тогда этот вопрос будет актуален", – пояснил ТАСС синоптик.
Автоэксперт Алексей Аксенов ранее рассказывал, что при замене летней резины на зимнюю следует обращать внимание на некоторые особенности покрышек, чтобы они не были опасны для автомобиля и водителя.
Специалист отметил, что прорезы, трещины и вылетевшие шипы – это то, что указывает на необходимость замены покрышек на новые. Автоэксперт также обратил внимание на маркировку: на зимней резине должна быть отметка в виде снежинки.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что зима в этом году в России будет морозной. Он объяснил, что в текущем году на территории страны задерживались антициклоны, нынешнее похолодание можно объяснить влиянием арктического антициклона. Также есть вероятность преобладания антициклональной погоды и сильных морозов.
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