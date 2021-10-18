Врач назвал способы победить осеннюю сонливость

Фото: depositphotos/fizkes

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов назвал способы победить осеннюю сонливость.

По словам специалиста, чем темнее и дождливее осень, тем больше людей испытывают это состояние. Если данное отклонение от нормы не связано с нарушением сна или каким-то заболеванием, то поможет обычная чашка кофе, отметил врач.

"Есть одно средство от дневной сонливости, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб – это кофеин. Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ", – сказал Полуэктов в интервью радио Sputnik.

Тем, кого желание спать преследует не один день, а больше, отметил эксперт, нужно изменить режим сна, например, ночной сон в таком случае должен быть не короче семи часов.

Если же и этот способ не избавил человека от дневной сонливости, то тогда следует обратиться к врачу. По словам сомнолога, причиной такого состояния может быть депрессия. Полуэктов подчеркнул, что данное психическое состояние обостряется осенью.

"Депрессия – это достаточно распространенное состояние, которое встречается где-то у 10 процентов людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать. Недостаток яркого солнечного света может способствовать развитию сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния", – объяснил сомнолог.

Ранее специалисты из США назвали привычки во время и перед сном, которые оказывают негативное влияние на состояние кожи.

В частности, эксперты порекомендовали перестать спать на боку. Такое положение тела может спровоцировать появление морщин. Кроме того, выбрав сон на спине, человек может предотвратить появление мешков под глазами.

От морщин также может защитить правильное постельное белье. Например, застарелая ткань может собирать в себе бактерии, частички отмершей кожи и пыли.