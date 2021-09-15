Эксперты рассказали, как спать и не стареть

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Специалисты из США назвали привычки во время и перед сном, которые оказывают негативное влияние на состояние кожи. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Эксперты порекомендовали перестать спать на боку. Такое положение тела может спровоцировать появление морщин. Кроме того, выбрав сон на спине, человек может предотвратить появление мешков под глазами.
От морщин также может защитить правильное постельное белье.
"Шелк дороже, но лучше, чем хлопок, – он гладкий, кожа лучше скользит по наволочке. На хлопковой кожа натягивается, из-за этого может быть больше морщин", – указали эксперты.
Специалисты советуют чаще стирать наволочку и постельное белье. Застарелая ткань может собирать в себе бактерии, частички отмершей кожи и пыли.
Для защиты кожи лица ученые посоветовали наносить крем в формате двухминутного массажа. Такие действия позволят усилить кровоток перед сном.
Ранее специалисты назвали некоторые привычки, которые могут помочь продлить жизнь человека. В частности, от сна менее шести часов повышается риск смерти. Более того, хороший режим сна поможет предотвратить стресс, депрессию и сердечные заболевания.
"Доктор 24": сон
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