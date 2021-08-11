Автоэксперт назвал способы побороть сонливость за рулем

Фото: The City/Михаил Голденков
Справиться с сонливостью за рулем могут помочь периодические остановки, наличие собеседника, а также плотный прием пищи. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на автоэксперта Петра Баканова.
"Во время дальней дороги нужно иногда делать перерывы, даже если вы чувствуете себя хорошо. Желательно останавливаться каждые четыре часа хотя бы на 10–15 минут", – отметил Баканов, добавив, что это позволит проехать еще минимум 100 километров до следующей остановки.
Побороть желание поспать может плотный перекус. А дальнобойщики, например, советуют брать с собой небольшой кусок лимона, сок которого помогает взбодриться. Энергетики – не вариант, поскольку сначала позволяют почувствовать прилив энергии, однако спустя какое-то время после их употребления эффект меняется на противоположный.
Кроме того, сонливому водителю может помочь собеседник, который не позволит ему уходить в свои мысли, считает эксперт. А если попутчика нет, то подойдет энергичная музыка.
Справиться с сонливостью водителю поможет свежий воздух в салоне автомобиля, наличие кондиционера, а также периодическое напряжение мышц тела – например, можно периодически сжимать и разжимать руль, напрягать пресс или шею.
Тем не менее лучшей профилактикой сонливости за рулем, подчеркивает Баканов, является регулярный здоровый сон, в том числе накануне продолжительной поездки.
Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал об основных ошибках, которые совершают водители автомобилей с механической коробкой передач. Главная из них – попытка переключить передачу, не нажав педаль сцепления. Также не стоит "перескакивать" передачи, предварительно доведя обороты двигателя до максимума. Все это может привести к износу коробки передач и, соответственно, необходимости дорогостоящего ремонта.
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