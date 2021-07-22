Эксперты объяснили, когда пора продавать личный автомобиль

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Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, когда наступает момент, после которого личный автомобиль нужно продавать.

По его словам, ключевым признаком того, что с машиной пора попрощаться, является ухудшение ее технического состояния.

"Если частые поломки или незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств – это повод задуматься о том, что стоит продавать авто по максимально выгодной цене, а не вкладывать в него постоянно деньги и время", – рассказал Мигаль агентству "Прайм".

Он добавил, что десятилетний автомобиль с большей вероятностью потребует серьезных вложений, нежели годовалый.

Ранее директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков рассказал, что граждане, которые продают свой автомобиль, допускают ошибку, пренебрегая качеством и количеством фото.

Эксперт посоветовал делать фотографии машины со всех ракурсов, уделяя внимание интерьеру. Всего, по мнению специалиста, желательно сделать около 30 снимков. Также он напомнил о важности составления качественного технического описания машины, в котором обязательно должен быть указан год выпуска, пробег, тип двигателя, количество владельцев.