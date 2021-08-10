Автоэксперты оценили идею ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков прокомментировали предложение поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог, сообщает RT.
Моржаретто заявил, что поддерживает все предложения, касающиеся льгот и послаблений для автовладельцев.
"Если бы можно было такое ввести, я был бы двумя руками за, очень приятная идея для людей. Наверное, стимулировала бы народ не нарушать ПДД", – сказал он.
При этом эксперт заявил, что не рассчитывает на то, что это предложение примут.
В свою очередь, Кадаков заявил, что приветствует любое предложение, направленное на повышение безопасности дорожного движения.
"Но у нас до сих пор толком не определено, что такое опасная езда. Есть какие-то формулировки общего толка, и непонятно, как фиксировать эту опасную езду, соответственно, непонятно, что такое безопасная езда... С одной стороны, это езда, соответствующая ПДД, но в ПДД, например, не сказано, с какой скоростью можно ускоряться, тормозить, перестраиваться, где эта граница опасного и безопасного", – заявил он.
Кадаков добавил, что это уже не первое подобное предложение и, по его мнению, в ближайшее время это не проходной вариант.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог. Законодатель направил соответствующее обращение начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову. В нем он указал, что в 2020 году в ДТП на территории России погибли более 16 тысяч человек, а более 180 тысяч получили травмы.
В то же время количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году составило 167 миллионов, что на 15% больше, чем годом ранее. Таким образом парламентарий хочет снизить число правонарушений на дорогах.
Сотрудники ГИБДД смогут скрытно фиксировать опасное вождение и разговор по телефону
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