В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог, сообщает RT.

Законодатель направил соответствующее обращение начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова. В нем он указал, что в 2020 году в ДТП на территории России погибли более 16 тысяч человек, а более 180 тысяч получили травмы.

В то же время количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году составило 167 миллионов, что на 15% больше, чем годом ранее.

"Прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50% скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысячи рублей", – подчеркнул он.

Таким образом парламентарий хочет снизить число правонарушений на дорогах.

Ранее МВД РФ подготовило проект приказа, регламентирующий порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Таким образом, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах.

Согласно документу, при таком надзоре сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в форме, но смогут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством, в том числе останавливать транспортные средства и составлять протокол.