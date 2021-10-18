Москвичей предупредили о резких перепадах давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в течение недели ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
По его словам, давление в столице начало повышаться в понедельник, 18 октября. При этом максимального показателя – 750 миллиметров ртутного столба – оно достигнет в среду. В четверг же показатели барометров обрушатся до 736 миллиметров.
"За сутки – на 14 миллиметров. Если вы поднимитесь на башню "Федерация", то вы испытаете перепад давления в течение 10 минут в два раза больше. Или, например, вы живете на десятом этаже. Если вы спуститесь в метро на 60 метров, это примерно 10 миллиметров в течение нескольких минут, и ни у кого ничего не случается", – пояснил метеоролог.
При этом Синенков подчеркнул, что естественное изменение атмосферного давления, связанное с циркуляцией воздушных масс, люди замечают чаще, чем ежедневные бытовые перепады давления.
"Здесь, по-моему, больше психологии, чем медицины", – предположил он.
Ранее москвичей предупредили о скачках температуры на неделе. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, такие резкие колебания могут негативно повлиять на метеочувствительных людей.
Москвичей предупредили о первом снеге в ночь на вторник
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