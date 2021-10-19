Москвичей предупредили о минусовых температурах днем с 27 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Московском регионе с 27–29 октября температура воздуха в дневные часы может опуститься ниже нуля градусов, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Можно будет говорить о том, что похолодание будет существенным, даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся до положительных отметок не ранее 27–29 октября", – приводит слова синоптика ТАСС.
Он отметил, что на текущей неделе в Москве и Подмосковье ожидается изменчивая погода с резкими переменами ветра и температуры. Так, с четверга, 21 октября, в регионе потеплеет до плюс 12 градусов, а с воскресенья, 24 октября, температура резко начнет снижаться. По словам Синенкова, в области также возможны снежинки во время дождя.
"Речь идет не о снеге, а, скажем так, о снежинках, если быть точным. Дело в том, что при температуре 4–6 градусов <...> в тыловой части циклона образование небольших дождей все-таки возможно. И продолжительность этих дождей буквально несколько минут, потому что скорость смещения воздушных масс очень большая. <...> При таких условиях среди капель дождя могут быть и снежинки", – пояснил специалист.
В то же время синоптик отметил, что говорить о снежном покрове пока рано, даже если выпадет 0,5 сантиметров снега, то он не пролежит долго, буквально несколько минут.
Во вторник, 19 октября, в Москве ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит плюс 3–5 градусов. Утром пройдет небольшой дождь.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе погоду в Центральной России будет буквально лихорадить. По его словам, во вторник днем ожидается небольшой дождь местами и первый снег.
Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся заморозки и снегопады
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