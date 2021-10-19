Синоптик предупредила москвичей о неустойчивой погоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивой погоде, которая ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
"Сегодня и завтра мы еще будем находиться в тыловой части циклона, поэтому погода будет довольно неустойчивой. У нас будет продолжаться адвекция холодного воздуха, возможны осадки", – объяснила RT Позднякова.
Во вторник, 19 октября, воздух прогреется до +4...+6 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер. В ночь на среду минимальная температура в Москве составит от -1 до +1 градуса, по области – от -3 до +2 градусов.
Днем в среду ожидается переменная облачность, во второй половине дня начнутся небольшие осадки. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Вечером порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. Таким образом, среда станет самым холодным днем на этой неделе. Средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса.
Синоптик добавила, что в пятницу потеплеет, температура будет положительной и днем, и ночью. Воздух прогреется до +11...+13 градусов, что выше климатической нормы на 4 градуса. При этом будет ветрено, поэтому, как предупредила метеоролог, фактического тепла ощутить не получится.
В субботу в городе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут +7...+9 градусов. В последующие дни продолжится поступление более прохладного воздуха, и температура понизится. Ночью ожидается +1...+4 градуса, днем – около +2...+7 градусов.
Ранее сообщалось, что в столице прошел первый снег. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.
До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве дождь со снегом можно ждать в ночь на вторник, 19 октября.
Синоптики прогнозировали, что в Центральной России на этой неделе погоду будет буквально лихорадить. В считаные дни природа стремительно будет перебрасывать россиян то в климатическое будущее начала ноября, то в метеорологическое прошлое конца сентября.
В Москве и области прошел первый снег
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