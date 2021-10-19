Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Период предупреждения – с 12:00 до 22:00 20 октября", – говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичное предупреждение будет действовать и по области.

Ранее москвичей предупредили о неустойчивой погоде в ближайшие несколько дней. Так, в среду ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Этот день станет самым холодным на этой неделе.

В пятницу же потеплеет, температура будет положительной и днем, и ночью. Воздух прогреется до +11...+13 градусов, что выше климатической нормы на 4 градуса. При этом сохранится сильный ветер, поэтому ощутить тепло, скорее всего, не получится.

