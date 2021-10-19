Россиянам напомнили о процедурах подготовки автомобилей к зимнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил россиянам о необходимости смены летних шин на зимние, поскольку ночные температуры будут опускаться ниже нуля, что приведет к гололеду.

"Остальные советы обычные: проверить жидкость в бачке для стеклоомывателя. Если вода, то добавить в нее незамерзайку и каким-то образом слить или вылить на стекло, потому что сейчас уже заморозки, вода может просто замерзнуть, и система работать не будет, а она очень нужна", – подчеркнул эксперт в разговоре с News.ru.

По словам Моржаретто, необходимо также проверить аккумулятор, поменять дворники, привести в порядок тормозную систему и заменить моторное масло.

До этого автоэксперт Алексей Аксенов рассказывал, что при замене летней резины на зимнюю следует обращать внимание на некоторые особенности покрышек, чтобы они не были опасны для автомобиля и водителя.

Специалист отмечал, что прорезы, трещины и вылетевшие шипы – это то, что указывает на необходимость замены покрышек на новые. Автоэксперт также обращал внимание на маркировку: на зимней резине должна быть отметка в виде снежинки.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о снеге вечером 19 октября, а также заморозках и гололедице в ночь на среду, 20 октября. По его словам, снег будет локальным и слабым. Снежный покров не образуется.

До этого сообщалось, что в столице прошел первый снег. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.

