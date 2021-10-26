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Москва 24

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Общество

11:36

Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале ноября

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первую пятидневку ноября в Москве ожидается дождь. Сухими останутся только 1 и 2 ноября, рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночью и днем в начале ноября ожидается плюсовая температура.

"Характер погоды будет меняться 3-го числа. В этот день возможен небольшой дождь. Что касается после второй пятидневки, то сказать сложно", – отметила Позднякова.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха составит +5...+7 градусов. Москвичам посоветовали быть предельно внимательными на улице.

Москвичей предупредили о сильном ветре

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