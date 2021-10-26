Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В первую пятидневку ноября в Москве ожидается дождь. Сухими останутся только 1 и 2 ноября, рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, ночью и днем в начале ноября ожидается плюсовая температура.
"Характер погоды будет меняться 3-го числа. В этот день возможен небольшой дождь. Что касается после второй пятидневки, то сказать сложно", – отметила Позднякова.
Ранее москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха составит +5...+7 градусов. Москвичам посоветовали быть предельно внимательными на улице.
Москвичей предупредили о сильном ветре