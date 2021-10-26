Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 14 метров в секунду. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Температура воздуха составит +5...+7 градусов. Осадков не ожидается.

В комплексе посоветовали москвичам быть предельно внимательными на улице.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что начало ноября в столице будет теплым. По словам Поздняковой, в последние дни октября – 30-го и 31-го числа – погоду в Москве будет определять антициклон. Ветер стихнет, минимальная температура будет в пределах + 3...+8. Дневная температура – около +8...+13 градусов.

Специалист добавила, что погода, которая установится в столице в конце октября, больше характерна для начала месяца. По прогнозам Поздняковой, в первые дни ноября тепло в Москве сохранится.

