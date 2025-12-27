Миронов раскритиковал штрафы в Латвии за салюты по московскому времени

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что введение в Латвии штрафов за запуск салютов по московскому времени является крайней русофобией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Миронов, ссылаясь на вице-мэра Риги Эдвардса Ратниекса, рассказал, что дроны будут следить за теми, кто захочет встретить Новый год "вместе с Владимиром Путиным". Латышские власти будут расценивать запуск салютов и хлопушек по московскому времени как "угрозу национальной безопасности". Штрафы составят от 350 до 1 400 евро.

"Эти люди что-то там заявляют о правах и свободах и поучают нас демократии?! Все-таки русофобия – это не просто идеология, а еще и диагноз", – резюмировал Миронов.

Ранее стало известно, что власти Латвии рассматривают возможность полного разбора железнодорожных путей, ведущих в Россию. Правительство Латвии обсудит данный вопрос с военными и представит свои выводы до конца этого года. Помимо этого, страна хочет согласовать свою позицию по разбору путей с Литвой и Эстонией.

