Латвия запретила въезд в страну 14 российским спортсменам

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила о запрете въезда в страну 14 российским спортсменам. Об этом она написала в соцсети Х.

По ее словам, они включены в список нежелательных для республики лиц. Запрет на въезд в Латвию установлен на неопределенный срок.

"Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции", – написала министр, при этом не назвав имена спортсменов, которым запрещен въезд в страну.

Ранее сообщалось, что латвийские власти рассматривают возможность полного разбора железнодорожных путей, ведущих в Россию. Ожидается, что правительство обсудит этот вопрос с военными и представит свои выводы до конца 2025 года.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала эту инициативу. Она предположила, что шпалы от разбора ж/д путей нужны Латвии для топки.