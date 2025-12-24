Собянин рассказал о колоссальном влиянии городских проектов на экономику Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Городские проекты, такие как фестивали и праздничное оформление улиц, оказывают колоссальное влияние на экономику Москвы, заявил Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы.

"Помните ковидные времена? Экономика рухнула на несколько процентов вниз. Почему? Люди перестали гулять. Пустые улицы были в Москве. Это оказалось самым большим ударом по экономике", – указал мэр.

Он также добавил, что каждый бюджетный рубль, который вложен в городские фестивали, возвращает в бюджет 5 рублей. Кроме того, подобные проекты положительно сказываются на настроении жителей Москвы.

Кроме того, Собянин рассказывал, что столица занимает второе место по размеру экономики среди всех мегаполисов мира. По итогам 2025 года объем инвестиций из всех источников финансирования, вероятно, превысит 9 триллионов рублей, что в четыре раза больше показателей 2010 года.

