Собянин: производительность труда в столице в 1,7 раза выше, чем по стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производительность труда в Москве в 1,7 раза выше, чем в среднем по России, рассказал Сергей Собянин на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" Х Московского финансового форума.

Кроме того, за последние 6 лет темп роста инвестиций в 2,4 раза больше, чем в среднем по стране, а на 1 рубль бюджетных инвестиций приходится 18 рублей частных инвестиций. Они, в свою очередь, генерируют "бюджетные потоки" как в федеральный, так и в региональный бюджет.

"Это, собственно, и есть та волшебная палочка. Оптимизация текущих расходов, максимальное увеличение доли инвестиций и инвестиции, которые дают рост экономики и в том числе налоговых поступлений", – подчеркнул мэр.

Каждый рубль налоговых и неналоговых поступлений, заработанный в Москве, делится пополам с министерством финансов РФ, из-за чего Минфин заинтересован в развитии экономики столицы. По словам Собянина, рост столичной экономики также связан со стабильностью, которую обеспечивает правительство России.

Более того, 5–7 лет назад в город начали возвращаться промышленные предприятия, а производство стало более высокотехнологичным. Москва делает все возможное, чтобы обеспечивать этим предприятиям хорошую среду для развития.

"Это очень важно. Особенно такие, как микроэлектроника, производство беспилотных авиационных средств и так далее. Все это создает вообще другой, более сбалансированный город, более сбалансированную экономику, более устойчивую и независимую, о чем говорил президент. Экономику и технологии, независимые от любых внешних напряжений, санкций, и прочее", – добавил мэр.

Для того, чтобы развиваться дальше, столице необходимо конкурировать с ведущими мегаполисами мира. Нужно ориентироваться на таких лидеров роста, как Сингапур, Гонконг, Пекин и Шанхай. Градоначальник заверил, что город продолжит двигаться по всем направлениям, поскольку это "единственный залог" того, что Москва будет конкурентоспособной.

Собянин также добавил, что необходимо бороться за то, чтобы уехавшие из своих регионов люди не оказались в чужой стране. Для этого столице необходимо совершенствоваться и двигаться вперед.

Ранее Собянин выразил надежду на то, что столичная экономика находится на самой низкой точке роста и начнет приобретать положительную динамику. Он согласился, что экономика Москвы не может не чувствовать налоговых изъятий и влияния процентной ставки, поскольку это напрямую сказывается на инвестиционной активности. Однако о рецессии говорить не приходится.

