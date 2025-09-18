Сергей Собянин сравнил производительность труда в России и Германии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин на Московском финансовом форуме сравнил производительность труда в России и Германии.

"В Германии производительность труда выше, чем в нашей стране, в 1,7 раза. Вы посмотрите, вы видели немцев, которые переработали? Большой обеденный перерыв, бокал пива. Короткая рабочая неделя", – объяснил мэр Москвы.

Он также привел в пример более высокие, чем в России, показатели производительности труда в другой европейской стране – Италии.

"Трудно себе представить, что наш Иван Иванович, трудясь на заводе, трудится меньше, чем граждане, которые едят пиццу, у них там полуденный перерыв, сон и так далее", – сказал градоначальник.

По его уточнению, речь идет не о количестве труда, а о концентрации населения. В частности, в Германии и большинстве стран Европы плотность населения высока, поэтому в крупных городах производительность труда выше.

В Москве же производительность труда примерно такая же, как в ФРГ, и значительно выше, чем в среднем по России, добавил Собянин.

Ранее глава города выразил надежду, что столичная экономика находится на самой низкой точке роста и начнет приобретать положительную динамику.

Он согласился, что экономика Москвы не может не чувствовать налоговых изъятий и влияния процентной ставки, поскольку это напрямую сказывается на инвестиционной активности. Однако о рецессии говорить не приходится, подчеркнул мэр.