Нейропсихолог Колобова: сложная работа свыше 4–6 часов подряд вредна для мозга

Многие россияне от 18 до 28 лет хотели бы отказаться от восьмичасового рабочего графика, выяснили аналитики. Реально ли сократить ежедневное трудовое время и есть ли в этом смысл, разбиралась Москва 24.

Баланс работы и личной жизни

41% молодых специалистов в России готовы работать максимум по восемь часов в сутки. Еще 26% назвали оптимальным для себя занятость от четырех до шести часов, а 22% – до четырех часов. Лишь 10% устроят смены длительностью свыше восьми часов, сообщил Forbes Young со ссылкой на исследование платформы для поиска вакансий.

Рассуждая об идеальных трудовых условиях, 36% указали, что предпочли бы уделять профессиональным обязанностям два – четыре часа, а остальное время быть свободными. Наилучший расклад событий для 32% – иметь возможность распределять задачи самостоятельно, без строгого графика, но с конкретными дедлайнами.

Каждый пятый (22%), напротив, стремится к четким временным рамкам трудового дня. А 11% отметили, что их предел совершенства – работать с утра до вечера, занимаясь любимым делом, показал опрос.

При этом при поиске вакансий 35% молодежи в первую очередь обращает внимание на уровень зарплаты. 32%, в свою очередь, придают наибольшее значение перспективам самореализации, тогда как 29% – наличию удаленного формата работы. 28% ценят обстановку в коллективе и корпоративную культуру, а 20% – баланс между работой и личной жизнью.

В целом дискуссия о необходимости сократить трудовой график россиян ведется давно. Еще в феврале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что переход страны на четырехдневную рабочую неделю становится все более реальным.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Некоторые граждане уже сегодня по договоренности со своими работодателями сделали свой рабочий график таким образом, что у них четырехдневка, а у кого-то даже и трехдневка. Это делается на взаимовыгодных условиях, без ущерба доходу сотрудника и без ущерба производительности труда.

Амбициозной, но невоплотимой в перспективе ближайших 10 лет эту идею назвала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Москвой 24 депутат поясняла, что гораздо эффективнее было бы сохранить пятидневку, но при этом работать на час меньше каждый день или на четыре часа меньше по пятницам.

Отдыхать правильно

Далеко не все работодатели относятся к желанию молодых специалистов иметь сокращенный трудовой график положительно. Определяющее значение здесь имеет специфика профессии, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Порядка 30% руководителей согласны на гибкие условия, если речь идет о должностях, не требующих постоянного очного присутствия на работе. Это могут быть бухгалтеры, SMM-щики, маркетологи, менеджеры по продажам, программисты, разработчики.

"При этом 52% компаний понимают, что гибридный формат, когда человек работает часть дней из дома, а часть – из офиса, является самым эффективным в случае с зумерами. Потому что иначе привлечь и удержать их невозможно", – пояснила эксперт.

В целом же, восьми- и девятичасовой рабочий день оптимален для мозга. Однако важно, чтобы четыре-шесть часов уделялись выполнению задач, требующих концентрации, а остальное время – рутине, рассказала Москве 24 нейропсихолог Светлана Колобова.

"Под эмоционально и интеллектуально напряженной деятельностью понимается творчество, аналитика, программирование, принятие решений, общение с людьми и тому подобное. Такие обязанности желательно смешивать с чем-то несложным, однообразным – ввод данных, обработка почты", – пояснила эксперт.





Светлана Колобова нейропсихолог Соответственно, если трудиться больше восьми-девяти часов, начнут снижаться когнитивные функции. Ухудшится память, пострадает качество внимания, а затем разовьются стресс и выгорание.

Чтобы минимизировать нагрузку, следует в первую очередь брать короткие перерывы в течение смены. По словам Колобовой, отвлекаться от обязанностей лучше через каждые 45–90 минут: достаточно пройтись, постоять у окна и посмотреть вдаль или пообщаться с коллегой.

"То есть главное здесь – хоть как-то переключиться. И микропауза буквально на 5–10 минут восстановит нейронные связи", – указала нейропсихолог.

Для полноценного восстановления энергии уже после работы же эксперт рекомендовала заниматься легкой физической активностью.





Светлана Колобова нейропсихолог Когда мы выполняем сложные и координированные упражнения, как во время йоги, танцев и бега, у нас начинает активно работать мозжечок. Таким образом, активируются эволюционно древние механизмы, которые совершенствовались тысячелетиями. И когда движение удается, мозг вознаграждает себя выбросом дофамина – нейромедиатора, связанного с чувством удовольствия и снижением стресса.

Помогает восстановлению и поддерживание ритуалов по отходу ко сну, добавила Колобова. Эксперт пояснила, что это предполагает наличие последовательной цепочки повторяющихся действий, которые будут ассоциироваться у мозга с переходом к состоянию ночного отдыха.