Эксперт Мурадян: "злорадное выгорание" характерно для зумеров

Фото: 123RF/maxxasatori

Использование сотрудниками "злорадного выгорания" в качестве манипуляции является детской позицией, заявил Москве 24 HR-эксперт и руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Ранее сообщалось, что российские граждане стали чаще страдать от синдрома "злорадного выгорания". Они жалуются на усталость начальству на работе, чтобы добиться получения бонусов или повышения зарплаты.

По словам Мурадяна, такая стратегия поведения характерна для зумеров. Зачастую эти работники встречаются в крупных IT-компаниях, однако в целом история свойственна городам-миллионникам.





Гарри Мурадян HR-эксперт и руководитель международного агентства по подбору персонала Детская позиция – ныть о собственной усталости, вместо того чтобы взять и сделать конкретное дело, за которым последует вполне заслуженное повышение зарплаты или должности. Если люди от 35 лет и старше растут согласно второй стратегии, зумеры начинают публично набивать себе цену.

По его мнению, "злорадное выгорание" может работать как инструмент манипуляции, когда должность сотрудника является сложнозаменяемой и редкой. Такое же происходит при нехватке подобных специалистов на рынке.

"В то же время подобная стратегия не приведет к устойчивому росту, потому что подкреплена давлением, а не реальными заслугами и профессиональным развитием. Среди других негативных аспектов такого пути – потеря профессионального авторитета и риски увольнения с получением плохих рекомендаций", – заключил собеседник.

Низкая эффективность работников со "злорадным выгоранием" чаще всего связана с самоубеждением в переутомлении, а не реальной усталостью, рассказала психотерапевт Галина Цех.

Она считает, что сотрудники выбирают такую стратегию бессознательно: они могут искренне верить в свою усталость, испытывать внутренний конфликт и стремиться к быстрому получению результата, что негативно влияет на решение задач.