Российские работники начали страдать от синдрома "злорадного выгорания"

Фото: depositphotos/HayDmitriy

В России сотрудники стали чаще страдать от синдрома "злорадного выгорания". Они жалуются на усталость начальству, чтобы добиться повышения зарплаты, сообщает РБК.

Данный синдром пришел в Россию из западной корпоративной культуры, там переработки и демонстрация усталости стали статусным символом около 15 лет назад. В 2010-х термин "культура суеты" закрепился в США и Европе за практикой, когда сотрудники, чтобы подчеркнуть свою преданность делу, хвастаются переработками.

Это напоминает японскую практику "кароши", также известную как "смерть от переработки", однако в России усталость используется в качестве инструмента манипуляции. Работники могут использовать жалобы на выгорание для получения бонусов или повышения зарплаты.

Начало "злорадного выгорания" лежит в глубинных психологических механизмах, объяснила бизнес-психолог, писатель и психотерапевт Галина Цех в разговоре с "ВФокусе Mail".

По ее словам, эффективность человека не связана с его усталостью, и он может сам себя в ней убеждать. Это происходит, например, из-за потребления большого количества негативной информации и новостного контента.

"Ему кажется, что он устал от работы, что у него много задач, хотя в реальности он выполнил лишь половину от того, что мог бы", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, это не всегда осознанная попытка манипуляции, поскольку работник искреннее верит в собственное переутомление. Внутренний диссонанс также усиливает зависимость от мгновенных успехов и моментального вознаграждения, когда человек вынужден ежедневно сталкиваться с рутинными задачами.

"Если результат не приходит быстро, они начинают думать, что их используют, что работа не та, начальник не такой. Хотя по факту мы сами внутри понимаем, что легких результатов не бывает", – подчеркнула Цех.

Использование "злорадного выгорания" как стратегии для повышения зарплаты действительно может дать эффект, однако он будет краткосрочным. В долгосрочной перспективе этот подход рискованный и неэффективный, поскольку сотрудники, демонстрирующие усталость и жалующиеся на нагрузку, обычно не подкрепляют претензии аргументами.

Работодатель, особенно в небольшой компании, может пойти навстречу из-за чувства вины и желания избежать конфликта, но без доказательств ценности сотрудника подобные требования редко приводят к устойчивому результату.

Более того, такое поведение подрывает доверие руководства и коллег, а также не помогает в создании репутации профессионала.

Цех отметила, что одной из причин, по которой сотрудник может выбрать такую стратегию, являются недостаток навыков коммуникации и страх конфронтации.

"Люди не пробуют честно договариваться, потому что не умеют. Они используют детский подход: жаловаться в кулуарах, обсуждать в коллективе, но не идти к руководителю с четкими аргументами", – обратила внимание эксперт.

Она добавила, что эмоциональные реакции указывают на внутренние проблемы человека. Если сотрудник обижается на руководителя, то он видит в нем "несправедливого родителя". Это мешает конструктивному диалогу, усиливает внутреннее напряжение и приближает настоящее выгорание.

Цех подчеркнула, что люди зачастую больше устают от своих мыслей и эмоций. Работодателям она посоветовала научиться различать искреннее выгорание от манипулятивного и реагировать только на обоснованные сигналы.

Ранее эксперт Екатерина Игошина рассказала, что из-за привычки сравнивать себя с другими формируются нереалистичные ожидания, а невозможность достичь поставленных целей приводит к выгоранию и снижению самооценки.

Кроме того, к выгоранию приводят амбициозные цели без плана, нездоровый режим и плохой сон, а также отказ от планирования.

