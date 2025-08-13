Психолог Никулин: под трендом на bedrotting может маскироваться депрессия

В Сети набирает популярность bedrotting – способ восстановления, основная суть которого лежать в кровати и ничего не делать. Подробнее о тренде, а также о том, можно ли бездельем восполнить запас сил, – в материале Москвы 24.

Способ перезагрузки?

Тренд на bedrotting, или дословно "постельное гниение", пришел в Россию из-за рубежа. В 2023 году иностранные СМИ обратили внимание на новый способ расслабиться, который набирал популярность среди молодежи в соцсетях. Его суть – провести в кровати целый день и ничего не делать. По словам последователей тренда, это якобы помогало восстановить силы после напряженной недели на учебе или работе.

В свою очередь, в России поклонники тренда и даже специалисты утверждают, что день в кровати поможет снять накопившийся стресс и справиться с выгоранием. Причем время нужно посвятить не сну, а заботе о себе: почитать любимую книгу, посмотреть сериалы или полистать соцсети. Главное – полностью отказаться от повседневных, даже бытовых обязанностей.

Такой способ как физического, так и ментального восстановления имеет право на жизнь, заявила в беседе с Москвой 24 психолог Наталья Панфилова. По ее словам, периодический полный отказ от каких-либо дел действительно помогает полностью расслабиться. Особенно это касается жителей мегаполисов, перегруженных различными активностями.





Наталья Панфилова психолог Речь о том, что у современного человека даже отдых – не всегда отдых. Это походы в театр, на занятия спортом, в парки и кафе. Это все равно новые эмоции и впечатления, а нервной системе иногда нужно просто отключиться от постоянного потока поступающей информации.

Способствует полному расслаблению не только отказ от дел, но и горизонтальное положение, которое является обязательным условием bedrotting. Лежа нервной системе легче переключиться на пассивный режим, указала психолог.

"Таким способом действительно можно восстановить какой-то ресурс и профилактировать профессиональное выгорание. Также подобная лень может стать способом отвлечения от какой-то постоянной проблемы – не решением, но возможностью от нее отдохнуть и набраться сил", – рассказала Панфилова.

При этом полежать без дела полезно только в случае, если того требует организм. Попытка насильно "плевать в потолок" только потому, что это модно, может только ухудшить состояние и даже спровоцировать депрессию, предупредила психолог.

Хорошего понемножку

При этом специалисты настаивают, что даже у лени должны быть свои временные ограничения. Психолог Константин Никулин в беседе с Москвой 24 не рекомендовал проводить в кровати больше одного дня. В противном случае постоянное расслабление может затянуться и превратиться в плохую привычку.

"Если злоупотреблять ленью и отдыхом, со временем это может привести к тому, что мозг не будет концентрироваться на решении важных задач, но при этом заявлять об усталости даже без нагрузки и требовать отдыха. Получится своего рода аддикция от лени", – предупредил специалист.





Константин Никулин психолог Важно помнить, что за слишком частыми днями безделья и нежеланием что-либо делать может вполне маскироваться депрессия.

В свою очередь, врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 также назвал безопасным для безделья и прокрастинации максимум один день. Больший срок может спровоцировать вполне реальные, физиологические проблемы со здоровьем.

"Человеческий организм – это простая динамическая система. И как только мы снижаем свою физическую активность на продолжительный срок, активность также снижают все внутренние органы. Они начинают работать медленнее, человек опускается вниз по уровню выносливости", – объяснил врач.

Как следствие, после такого регулярного отдыха человек может плохо переносить привычную физическую нагрузку. Из-за сниженной активности страдают мышцы, суставы и опорно-двигательный аппарат в целом, указал Кондрахин.





Андрей Кондрахин терапевт Это еще и лишние калории. Ведь еду человек употреблять продолжает, при этом полученную энергию никуда не тратит. Таким образом, со временем регулярные "постельные марафоны" могут привести к набору лишнего веса.

Также долгое лежание может нарушать кровообращение в мелких сосудах и провоцировать головную боль. А отдых, сопряженный с длительным просмотром телефона или телевизора, негативно влияет на зрение, предупредил терапевт.

Тем не менее время, проведенное в расслабленном режиме в кровати, может быть полезным и для физиологического здоровья. Однако оно не должно превышать 3–4 часов подряд и повторяться чаще 2–3 раз в месяц, заключил Кондрахин.