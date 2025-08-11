Психолог-сексолог Дубасова рассказала о мостинге в отношениях

Когда знакомства, флирт, ухаживания, общение и даже порой расставания происходит в соцсетях, появляются и новые тренды в романтических отношениях. Причем некоторые из них способны сильно ударить по психике. О том, что такое гостинг, орбитинг и как на них реагировать, расскажет Москва 24.

Гостинг

Гостинг – внезапное намеренное игнорирование без объяснения причин. Человек резко перестает отвечать на сообщения и в целом прекращает общение, не попрощавшись. Об этом рассказало издание "РБК Стиль" со ссылкой на экзистенциального терапевта, логотерапевта Ксению Иорданян и эксперта по цифровым коммуникациям Ольгу Лукинову.





Ольга Лукинова эксперт по цифровым коммуникациям Гостинг предполагает игнорирование без объяснения причины – человек просто пропадает с радаров. Если же он все-таки отвечает на сообщения и извиняется или объясняет причину, то это уже не гостинг. Возможно, небрежность, возможно, рассеянность, возможно, не очень высокая заинтересованность в общении.

В романтических отношениях гостинг выражается в том, что партнер инициирует роман, добивается интимной связи и, как правило, исчезает после первого же контакта, уточняет психолог-сексолог Ольга Дубасова в разговоре с WomanHit.

Распознать гостинг можно по нескольким признакам. Например, ответы собеседника становятся односложными и не всегда соответствуют теме разговора, объясняет "РБК Стиль". Кроме того, он не отвечает на прочитанные сообщения по несколько дней, а также не берет трубку, не перезванивает и не утруждает себя объяснениями, почему не может подойти к телефону. Человек не приходит на встречу или отменяет ее без объяснения причины, удаляет вас из друзей в соцсетях, отписывается или закрывает профиль.

Для начала необходимо убедиться, что собеседник действительно вас игнорирует. Нужно напомнить о себе, особенно если без ответа остались сообщения, чтобы избежать недоразумений. Стоит попробовать выйти на контакт с человеком с помощью другого средства связи, например иного мессенджера. Если нет сомнений в том, что вас гостят, не стоит искать проблему в себе, предупредила Ксения Иорданян.





Ксения Иорданян экзистенциальный терапевт и логотерапевт Вы не в ответе за то, как выбрал поступить другой человек. Если он не отвечает, не стоит навязываться, забрасывать его сообщениями или обрывать телефон. Определите для себя, сколько вы готовы ждать ответа или появления человека. Если этот срок прошел, старайтесь не тешить себя надеждой на общение.

Если вдруг собеседник вновь вышел на связь, важно понять, есть ли у вас желание продолжать общение с ним и испытывать те же эмоции, если подобное поведение повторится. Если да, то стоит попросить человека объяснить свой поступок. Во время диалога важно рассказать о своих чувствах от внезапного исчезновения партнера и постараться не обвинять его.

Мостинг

Мостинг является одной из разновидностей гостинга. Однако данная форма считается более серьезной и тяжелой для психики и самооценки, отмечает Дубасова. Человек вступает в отношения и с первого свидания окутывает партнера лестью и комплиментами, заставляя поверить в собственную неповторимость. Он очень быстро признается в любви.

Как только второй поддается на эти уловки, "включается" в отношения, планирует серьезный роман и, возможно, совместное будущее, партнер резко ограничивает контакт, переставая отвечать на сообщения и звонки, а также придумывая поводы для отмены встреч. Жертва такого поведения начинает заниматься самокопанием, думать, что с ней что-то не так и испытывать из-за этого сильное чувство вины.

Заподозрить, что человек может быть склонен к мостингу, можно уже благодаря первым звоночкам, характерным для абьюзивных отношений. Также громким сигналом является поверхностный контакт, когда партнер периодически то активно общается, то обходится дежурными фразами и не стремится развивать диалог. Как правило, в таких отношениях инициативу проявляет жертва мостинга.

Не пострадать от такого поведения поможет умение понимать и принимать реальность, советует Дубасова. Важно осознавать, что если возлюбленный действительно хочет быть рядом, то он не будет "убегать", а, напротив, сделает все необходимое ради здоровых отношений. Эксперт рекомендует прекратить писать первым, не искать ответы на свои вопросы в публикациях избранника в соцсетях и не пытаться оправдать его действия.

Также стоит определить период, например неделю-две, во время которого нужно игнорировать партнера. Если за это время он никак себя не проявит, то лучше перестать тешить себя надеждой на какие-то отношения. После этого эксперт посоветовала написать возлюбленному прощальное сообщение, которое можно даже не отправлять, но оно поможет мозгу осознать, что отношениям пришел конец. Затем следует убрать из поля зрения все, что напоминает об избраннике: отписаться от его профилей в соцсетях, а лучше – заблокировать.





Ольга Дубасова психолог-сексолог Самое главное – понять, что дело не в вас, а дело в этом человеке. То есть мостинг – это не про вашу недостаточность, а про незрелость того, кто его устраивает. И лучшее, что можно сделать, это перенаправить энергию на тех, кто готов быть рядом здесь и сейчас.

Орбитинг

Орбитингом называется эгоцентричное поведение, когда экс-партнер, несмотря на расставание, продолжает пытаться присутствовать в жизни другого. Он комментирует посты бывшего, ставит лайки, просматривает сторис и напоминает о себе другими "пассивными" способами. При этом не стремится к непосредственному контакту: не отвечает на звонки и личные сообщения. Об этом рассказал социальный психолог Джордан Треверс изданию Psychology Today.

Зачастую в основе орбитинга не лежит искренний интерес или привязанность, ведь тот, кто его применяет, может просто удовлетворять любопытство, просматривая соцсети бывшего, или же держит его как запасной вариант на случай, если новые отношения не заладятся.

При видимой безобидности орбитинг может нанести вред психике того, на кого он направлен. Например, такое поведение не дает жертве эмоционально восстановиться после расставания, мешает личностному росту и препятствует построению новых отношений. Поэтому важно обозначить личные границы, дистанцироваться от бывшего избранника и заручиться эмоциональной поддержкой со стороны близких или специалиста.

Покетинг

Покетинг – форма отношений, в которой один из партнеров скрывает возлюбленного от родных и друзей. При этом он может проявлять заботу, поддерживать, проводить много времени с избранником, делиться переживаниями, отметило издание Forbes со ссылкой на клинического психолога и эксперта в области нейробиоуправления в психологии Инну Фридовскую.

При здоровых отношениях допускается покетинг в первые несколько месяцев, но если роман развивается и становится долгосрочным, а партнер продолжает скрывать личную жизнь от своего окружения, это тревожный сигнал. Если конспирация продолжится, жертва покетинга может ощутить себя ненужной в таких отношениях, предупредило издание Marie Claire.

Важно прояснить ситуацию в ходе спокойного разговора с избранником, озвучив потребность и желание быть частью публичной жизни возлюбленного. Стоит услышать доводы партнера, ведь причина может быть вовсе не в отсутствии глубоких чувств, а, например, в его токсичном окружении, травмах в прошлых отношениях, низкой самооценке, страхе осуждения и прочем.

Кроме того, нужно обратить внимание на образ действий партнера: если он изначально не привык афишировать свою личную жизнь, то можно предложить ему небольшой шаг в виде одной совместной публикации. Также стоит поставить временные рамки: сколько вы готовы ждать действий со стороны возлюбленного. Если же изменений не будет, то, вероятно, покетинг является его осознанным выбором.

