Шесть причин, по которым бывшие пытаются вернуть отношения

Бывшие партнеры нередко предпринимают попытки вернуть отношения после расставания. Однако, если между разрывом и возвращением прошло большое количество времени, такое желание может показаться странным. Почему экс-возлюбленные хотят вернуть прошлое, расскажет Москва 24.

Несовпадение ожиданий и реальности

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Зачастую после разрыва один из партнеров находится в состоянии эйфории. Он наслаждается свободой, новыми знакомствами без обязательств и посещением увеселительных заведений. Однако, если ожидания от жизни без отношений и реальность не совпадают, человек начинает ощущать давление собственного эго. Об этом рассказал когнитивно-поведенческий психотерапевт Александр Шакиров в разговоре с изданием Marie Claire.

Подсознательно человек пытается вернуться в прежнюю зону комфорта – в отношения с экс-партнером, который принимал и ценил. Если же новые отношения все-таки начинаются, высока вероятность их завершения на ранней стадии. Человек подсознательно всегда сравнивает любые события с прошлым: есть соблазн вернуться к бывшему, с которым сложный период "притирки" уже пройден, а быт налажен.

Причины такого поведения кроются в обычной лени, страхах и нежелании работать над собой ради новых отношений.

Мысли о будущем

Некоторые пары, состоящие в длительных отношениях, приходят к тому, что им нужно либо пожениться, либо расстаться. Такое подвешенное состояние, в котором возлюбленные находятся ежедневно, становится стрессовым испытанием для мозга и психики, поскольку неопределенность создает постоянное напряжение и даже чувство опасности.

Когда подобные отношения все же завершаются, у бывших возлюбленных появляется возможность более спокойно и объективно проанализировать ситуацию. Избавившись от постоянного напряжения и необходимости регулярно что-то обсуждать, экс-партнеры начинают воспринимать отношения под другим углом. Такой самоанализ нередко выливается в попытки вернуть отношения.

Перемены в жизни экс-партнера

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Часто расставание стимулирует на перемены в жизни: смену гардероба, имиджа или даже работы, переезд. Фотографии новой жизни в соцсетях могут заставить бывшую "половинку" ностальгировать, сожалеть о прошлом и задуматься об упущенных возможностях. Такие чувства могут спровоцировать в экс-партнере желание возобновить роман.

Собственничество

Некоторые бывшие пытаются вернуть отношения из-за чувства собственничества. Такое решение обычно приходит, когда бывшая вторая половинка уже вступила в новые отношения. По словам психотерапевта, это является опасной формой отношений и происходит из-за того, что экс-партнер видит в новом ухажере потенциальную опасность, кроме того, он сам склонен к ревностному поведению.

В этом случае желание вернуть бывшего партнера основано не на любви или привязанности, предостерегает Шакиров. Попытки возобновить роман могут сопровождаться угрозами, шантажом и стремлением обесценить нынешний выбор. При этом, как только экс-возлюбленный добьется своего и "устранит" нового соперника, интерес к бывшей половинке пропадет.

Желание самоутвердиться

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Лидерство может быть здоровым, а может – патологическим. В последнем случае любой проигрыш воспринимается как трагедия. Если инициатором расставания стал не сам лидер, а его партнер, то это серьезный удар по эго первого.

В таком случае брошенный стремится возобновить отношения, чтобы потом поставить точку самому. Причем лидер сам верит в чистоту и искренность своих намерений. Однако, как только цель достигнута, интерес к развитию отношений пропадает.

Вера в то, чего на самом деле нет

В парах, где партнеры почти во время каждого конфликта готовы расстаться, уже размывается важность очередной ссоры, и она не воспринимается всерьез. Поэтому, когда один принимает волевое решение разорвать отношения окончательно, другой долгое время может быть убежден, что роман все еще существует, просто в нем очередная пауза. В такой ситуации экс-партнеру сложно осознать, что связь разорвана бесповоротно, поэтому он продолжает ждать возвращения избранника и предпринимать попытки все вернуть.

