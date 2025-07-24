Психологи назвали 7 признаков краха в отношениях

Отсутствие конфликтов, но наличие мелких претензий, стремление казаться идеальной парой, но нежелание бороться за отношения – эти и другие признаки, по мнению психологов, могут означать, что возлюбленные на грани краха. Как понять, что союз изжил себя и отношения пора заканчивать, расскажет Москва 24.

Полное отсутствие ссор

Отсутствие желания обсуждать проблемы и попытки избежать конфликтов любой ценой – один из самых громких сигналов, предупреждающих о завершении отношений, передает The Voice со ссылкой на опрос семейных психотерапевтов. Если партнеры перестали спорить, это значит, что между ними нет сильных эмоций и страсти, а также нарушена коммуникация. В итоге из-за отсутствия конструктивных диалогов, проблемы замалчиваются и накапливаются.

Мелкие претензии

Если возлюбленные часто ссорятся по пустякам, это тоже один из признаков того, что отношения себя изжили. Например, некоторые супруги готовы едва ли не развестись с избранником из-за того, что он не помыл посуду. Психологи отмечают, что в таких конфликтах один или оба партнера проявляют пассивную агрессию и пытаются задеть друг друга любой мелочью. Такая напряженная атмосфера между мужчиной и женщиной приводит к тому, что чувства стремительно угасают.

Отсутствие секса

Гармоничная интимная жизнь является одной из составляющих счастливых отношений и отличает их от каких-либо других связей с людьми. Отсутствие секса, объятий и поцелуев – серьезный симптом того, что чувства между партнерами исчезают.

Кроме того, плохим знаком для отношений является то, что одного из партнеров не удовлетворяет половой акт. На фоне плохого секса страдает самооценка и либидо, остается неприятный осадок. В таком случае секс может превратиться в тяжкую повинность.

Также разные сексуальные запросы партнеров в плане частоты секса могут привести к разрыву отношений. Если одного постоянно отвергают, а на другого давят – долго такой союз не продержится, считают психологи.



Пара старается выглядеть идеальной

Когда отношения становятся далеки от идеала, зачастую хочется пустить окружающим пыль в глаза и создать иллюзию, что все хорошо. Однако попытки казаться гармоничной парой быстро приведут к разрыву, ведь, как отмечают специалисты, отношения нельзя построить на том, чего на самом деле не существует.

Есть мечты о жизни без избранника

Если один или оба партнера видят счастливое будущее друг без друга, то это является основным признаком, что конец романа близок. Такое восприятие дальнейшей жизни становится частью процесса эмоционального отторжения. Подсознание пытается убедить человека, что он больше не должен заботиться о своем избраннике.

При этом при наличии подобных мыслей расставание дастся значительно проще. Помимо этого, есть возможность проверить серьезность намерений каждого из партнеров. Для этого достаточно начать искать отдельное жилье и сконцентрироваться на своих чувствах и ощущениях. Благодаря этому можно понять, каким именно должен быть следующий шаг.

Отсутствие попыток спасти отношения

Если возлюбленные все больше отдаляются друг от друга, стараются избегать контакта и разговоров, то они превращаются в соседей. Если каждый в паре начинает делать все дела самостоятельно и не предпринимает попыток наладить отношения, то спасти их уже не удастся, считают психологи.

Близкие и друзья видят только плохое

Если многие в окружении твердят, что отношения пары обречены на провал и пора их прекращать, то это плохой знак. В таком случае психологи советуют прислушаться к голосу большинства и собственным внутренним ощущениям.

Однако если такого мнения придерживается один или пара человек, то это может оказаться лишь их личным восприятием.