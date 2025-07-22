В СМИ появилась информация о том, что Михаил Ефремов расстался с пятой супругой Софьей Кругликовой. Вместе пара уже 23 года. Кто еще из знаменитостей разошелся с партнерами после долгих лет отношений, расскажет Москва 24.

Михаил Ефремов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

21 июля в СМИ и телеграм-каналах распространилась новость, что недавно вышедший из колонии по УДО Михаил Ефремов расстался с нынешней, пятой по счету, супругой – Софьей Кругликовой. Однако, по данным "Комсомольской правды", официально заявление на развод супруги не подавали. При этом источник издания уточнил, что сейчас отношения между мужем и женой сложные – участились конфликты.





источник, знакомый с ситуацией Его сестра и другие близкие на момент 21 июля отрицают развод. Но никто не отрицает, что отношения периодически сложные, со скандалами. Периодически то живут, то не живут вместе. Случаются ситуации, когда люди в ссоре. А у кого так не бывает, но это не означает развод!

Кроме того, в актерских кругах журналистам издания рассказали, что еще до смертельного ДТП в 2020 году, виновником которого стал Ефремов, они с женой жили каждый в своем графике, часто порознь, могли не видеться неделями или даже месяцами.

При этом в СМИ также появилась информация о том, что у актера есть молодая любовница, коллега Дарья Белоусова. Якобы отношения завязались на работе – в театре "Современник" еще до смертельного ДТП. По данным журналистов, после трагедии Ефремов укрылся именно в съемной квартире Дарьи. А в начале июня этого года в СМИ опубликовали "парный автограф", который актеры якобы сделали в колонии во время продолжительного визита Белоусовой. Телеграм-канал Shot сообщал, что они провели трое суток в спецблоке – комнате для свиданий с кроватью, душем, кухней и телевизором. Именно соседям из другой комнаты они якобы дали автограф, который впоследствии стал достоянием общественности.

К слову, с супругой Софьей артист состоит в официальном браке с 2002 года. У Ефремова и Кругликовой трое совместных детей: 20-летняя Вера, 18-летняя Надежда и 15-летний Борис. У актера также есть трое детей от предыдущих браков.

Андрей Мерзликин

В июне появилась информация, что заслуженный артист России подал на развод с женой Анной Осокиной спустя 19 лет брака. Их союз считался одним из самых крепких в киносреде, поэтому новость повергла поклонников в шок. Интернет-пользователи сразу принялись строить догадки о причинах разлада в знаменитой семье. По одной из версий, у актера завязался роман: за несколько дней до появления новостей о разводе Андрей опубликовал в своих соцсетях снимок с девушкой, тренером по скалолазанию. Однако Мерзликин в своем блоге назвал эти предположения фейком.

К слову, за Андрея вступилась и супруга. Анна в своих соцсетях опровергла измену мужа.





Анна Осокина экс-супруга Андрея Мерзликина Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно – Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни!

Известно, что Мерзликин и Осокина официально расторгли брак 8 июля этого года. Вместе с Анной у них есть четверо детей.

Федор Бондарчук

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

На счету режиссера и продюсера два брака. С первой супругой Светланой Федор познакомился еще в 1986 году. Влюбленные узаконили отношения в 1991-м. В том же году у пары родился сын, а спустя восемь лет – дочь. Однако в 2016 году звездные супруги развелись, оставив позади четверть века в официальном браке.

Достоверно неизвестно, что стало причиной распада семьи. Светлана в интервью отрицала, что супруг ей изменял.

"Когда мы были вместе, он любил только меня", – заявила она в интернет-шоу одного из телеканалов.

Вскоре после развода с супругой Федор стал публично появляться с актрисой Паулиной Андреевой. В 2019 году возлюбленные поженились, а в 2021-м у них родился сын. Однако с конца прошлого года в СМИ ходили слухи о том, что и этот брак Бондарчука близится к завершению. В марте этого года предположения подтвердила Паулина в своих соцсетях.

"Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться", – написала она.

Однако вскоре пост был удален, из-за чего подписчики решили, что между актерами возможно перемирие. В этом году в СМИ Федору приписывали романы с актрисами Софьей Синицыной и Яниной Студилиной, но они не нашли официального подтверждения. А слухи о примирении режиссера с Андреевой курсируют в интернете до сих пор.

В свою очередь, первая супруга Бондарчука Светлана в 2020 вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко. В 2023-м супруги стали родителями сына.

Хью Джекман

Фото: legion-media.com/Bang Media International

О разводе голливудской звезды с супругой стало известно в сентябре 2023 года. До этого момента Джекман считался однолюбом: с Деборрой-Ли Фернесс их связывали 27 лет брака. Вместе они пережили несколько выкидышей Фернесс, рак кожи Джекмана и воспитали двоих приемных детей. Супругов даже не смущала разница в возрасте: Деборра на 13 лет старше Хью.

Сначала причиной разрыва этого союза называли пандемию, однако в ноябре 2024 года в СМИ просочилась информация, что Джекман закрутил роман с коллегой Саттон Фостер еще до официального сообщения о разводе с супругой. Затем пару несколько раз заставали папарацци: то за ужином, то держащимися за руки, то целующимися. При этом возлюбленные не комментируют отношения.

Известно, что Фернесс подала на развод в мае этого года, а в июне брак был официально расторгнут.

Арнольд Шварценеггер

Фото: legion-media.com/ZUMA Press

По данными СМИ, исполнитель роли Терминатора познакомился с Марией Шрайвер в 1977 году, а отношения узаконил в 1986-м. В браке родились четверо детей, однако в 2011-м, через две недели после того как супруги пересекли рубеж "серебряной свадьбы", стало известно о расставании.

Разрыв произошел после того, как актер признался супруге, что у него есть внебрачный сын от их домработницы. Мария признавалась журналистам, что решение развестись далось ей нелегко, даже пришлось обратиться в монастырь за помощью. Официально брак расторгли лишь в 2021 году.

По данным СМИ, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общих детей, иногда они встречаются на семейных праздниках.