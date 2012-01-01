Настасья Самбурская рассказала о своем браке, продлившемся пару дней

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская заявила в одном из шоу, что ее супружеская жизнь продлилась едва ли пару дней. Кто еще из артистов заключал необдуманные и скоропалительные браки, расскажет Москва 24.

Настасья Самбурская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 февраля героиня одного из ТВ-шоу, соведущей которого стала Настасья Самбурская, пожаловалась, что была замужем три месяца. В ответ актриса заявила, что это еще не рекорд: ее отношения с первым мужем, белорусским актером Кириллом Дыцевичем, "прожили" всего неделю, а брак – два дня.



Настасья Самбурская актриса, телеведущая В понедельник я влюбилась, во вторник – страдала, в среду он объяснился, в четверг ждал ответа, в пятницу мы поженились, а в субботу подрались, в воскресенье в суд подали, в понедельник развелись.

Впрочем, официально брак актеров все же продлился два месяца: с ноября 2017 по январь 2018 года. После развода в одном из интервью Самбурская рассказывала, что причиной разрыва стало пагубное пристрастие Дыцевича к спиртному. Однажды, будучи нетрезвым, он попросил супругу показать переписки в телефоне, но актрису это возмутило, и она ответила отказом. Ревнивый муж разозлился и ушел из дома в два часа ночи, но на следующий день вернулся. Ссора вспыхнула вновь, в результате Кирилл поднял на актрису руку.

Завязалась потасовка, после которой Самбурская убежала из квартиры, вызвала полицию и подала на развод.

Эдди Мерфи

Комик и актер известен многочисленными романами и браками, после которых у него осталось 10 детей. Но один из союзов особенно наделал шума: в 2008 году СМИ писали, что Мерфи женился на кинопродюсере Трейси Эдмондс на острове Бора-Бора. Церемония и вечеринка в честь бракосочетания были роскошными. Технически брак все же не был законным, но влюбленные собирались вскоре зарегистрировать его в США.

Однако уже спустя две недели пара объявила о расставании. Экс-возлюбленные рассказали, что останутся друзьями, а их союз был "символическим". По данным СМИ, пара рассталась из-за ссор и разногласий, которые начались еще до свадьбы.

Бритни Спирс

За плечами поп-принцессы три брака, первый из которых был скоротечным и необдуманным. В 2004 году Спирс неожиданно для всех вышла замуж за друга детства Джейсона Александера. Церемония прошла в Лас-Вегасе, а сама пара была одета буднично. Позже избранник звезды рассказывал изданию Access Hollywood, что решение пожениться было спонтанным.

"Это было просто безумие! Мы просто посмотрели друг на друга и сказали: "Давай сделаем что-нибудь дикое, сумасшедшее? Давай поженимся просто так?" – делился подробностями первый супруг знаменитости.

В мемуарах "Женщина во мне", которые Спирс выпустила в 2023 году, певица вспоминала, что тогда они с другом были пьяны и просто решили повеселиться. При этом она с трудом смогла собрать осколки воспоминаний о тех каникулах в Лас-Вегасе.

Игорь Матвиенко

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

У композитора в молодости тоже была бурная личная жизнь: сам мэтр в одном из интервью говорил, что у него было четыре жены и пять детей.

В 1986 году Матвиенко заключил скоропалительный брак с легендарной целительницей Джуной. К тому моменту они были знакомы около года, но общались как друзья. В квартире Джуны регулярно собирались сливки столичной интеллигенции: артисты, музыканты, писатели и художники.

На одном из вечеров Джуна внезапно предложила Матвиенко пойти с ней под венец, а он так же неожиданно согласился. Продюсер не любил рассказывать об этой истории, но в 2018 году сделал исключение для одного из федеральных каналов. В эфире он признался, что женился из корыстных соображений, ведь Джуна в то время была гораздо популярнее начинающего композитора. К тому же женщина писала стихи, поэтому он решил, что из пары мог бы получиться интересный творческий тандем.

Однако оба очень быстро поняли, что совершили ошибку. В итоге брак продлился всего сутки.