Самые громкие разводы знаменитостей 2024 года

2024 год ознаменовался большим количеством звездных разводов. Многим парам не удалось расстаться мирно, а за скандалами вокруг частной жизни знаменитостей наблюдала вся страна. Кому не удалось сохранить брак, читайте в материале Москвы 24.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

О том, что актриса и режиссер решили развестись, в Сети заговорили в сентябре 2024-го. Бондарчук и Андреева поженились в 2019 году, а через пару лет у них родился сын Иван. СМИ писали, что Паулина якобы ушла от мужа еще в апреле 2024-го, а предполагаемой причиной разрыва звезд называли неподтвержденный роман Бондарчука с актрисой Софьей Синициной.

Знаменитости предпочли не комментировать эту информацию, а друзья режиссера опровергали факт, что брак с Паулиной распался из-за измены. По мнению близких к паре источников, всему виной якобы разница в характерах: Андреева интроверт и любит уединение, Бондарчук же обожает шумные вечеринки и богемную жизнь.

При этом на сегодняшний день доподлинно неизвестно, оформили ли звезды развод. По информации СМИ, Паулина с сыном сейчас проживает в Санкт-Петербурге, а Бондарчук остался в Москве.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не смог построить счастья и со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой. В сентябре 2024 года стало известно, что девушка подала на развод после шести лет брака. За это время у супругов родилось двое детей: в 2021-м появился на свет сын, а в 2022-м Абрамова подарила мужу второго ребенка, чье имя и пол знаменитости до сих пор держат в секрете.

Бракоразводный процесс проходил без скандалов. Так как споров об имуществе и месте проживания несовершеннолетних детей между экс-возлюбленными не было, их делом занимался мировой суд Хамовников, который в итоге удовлетворил заявление Ольги 21 октября.

О причинах разрыва Шнуров и Абрамова не сообщали. СМИ писали, что музыкант тяжело переживал расставание с бывшей женой и с головой ушел в работу. В результате в ноябре увидел свет новый альбом группы "Ленинград", записанный совместно с блогером и певицей Инстасамкой.

Алсу и Ян Абрамов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Одна из самых красивых и крепких пар России распалась спустя 18 лет совместной жизни: 27 августа Пресненский суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. СМИ писали, что причиной разрыва стала интрижка Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, что косвенно подтверждала в своих соцсетях и сама артистка. После развода трое детей знаменитостей – 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний сын Рафаэль – остались с мамой.

Впрочем, делить совместно нажитое имущество экс-супруги продолжают до сих пор. По словам адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Абрамова, процесс может затянуться чуть ли не до сентября 2025 года.

Нюша и Игорь Сивов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Брак певицы и бизнесмена распался в августе 2024 года. Нюша и Игорь Сивов прожили вместе 7 лет, за это время в семье родились двое детей – дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. В одном из интервью артистка рассказывала, что почувствовала грядущее расставание еще в 2023 году, но изо всех сил пыталась сохранить отношения. Тем не менее уже летом 2024-го Нюша подала на развод.

Во время бракоразводного процесса экс-возлюбленные долго не могли договориться, с кем останутся жить их общие дети. В результате певица приняла непростое для себя решение, позволив наследникам остаться с отцом в Дубае. С тех пор Нюша регулярно навещает их и фактически живет на две страны.

Татьяна и Владислав Бакальчук

О разладе в семье самой богатой женщины страны стало известно летом 2024 года. Татьяна Бакальчук сообщила, что ушла от мужа, а также партнера по бизнесу – Владислава, и наконец-то смогла "вздохнуть полной грудью". Предпринимательница призналась, что давно обдумывала этот шаг, и намекнула на абьюзивный характер отношений с супругом, с которым прожила 20 лет. Заявлению предшествовало слияние ее маркетплейса Wildberries с компанией Russ, против которого выступил Владислав.

Shaman и Елена Мартынова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Мартынова

В конце сентября певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) в соцсетях объявил, что развелся со своей второй женой, пиарщиком Еленой Мартыновой. Позднее, 14 октября, в подтверждение своих слов он выложил пост с фото свидетельства о расторжении брака. Причиной разрыва артист назвал занятость.

"Мы с Еленой очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод – наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид", – рассказал он.

Экс-возлюбленные были вместе 7 лет. Это второй брак музыканта: до Елены Дронов был женат на преподавателе музыки из Новомосковска Марине Ращупкиной. В этом союзе у Ярослава появилась на свет дочь Варвара.

Анна Седокова и Янис Тимма

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Экс-вокалистка "ВИА Гры" и латвийский баскетболист начали встречаться в 2019-м, а уже через год поженились. Вскоре в СМИ начали циркулировать слухи, что у звездной пары не все гладко. Янис столкнулся с финансовыми трудностями после того, как потерял контракт с БК "Химки", и, по информации СМИ, какое-то время содержать семью приходилось Анне. Это, по мнению окружения пары, и положило начало конфликтам. Седокова и Тимма то разъезжались, то съезжались вновь, публично выясняли отношения в соцсетях, а в октябре 2024 года певица окончательно подала на развод.

Спортсмен до последнего надеялся вернуть возлюбленную, но примирения так и не произошло. 10 декабря стало известно, что знаменитости официально развелись. Через несколько дней, в ночь на 17-е число Янис Тимма был найден мертвым в одном из столичных хостелов. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой.