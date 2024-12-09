Певица Седокова развелась с баскетболистом Тиммой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица и актриса Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Решение о расторжении брака зарегистрировано в участке мирового судьи Хорошёвского района столицы.

"Исковое заявление удовлетворено", – передает РИА Новости сообщение инстанции.

При этом, как отмечает агентство, Седокова и Тимма на заседании не присутствовали.

Певица и спортсмен прожили в браке четыре года. В октябре этого года Седокова подала иск с требованием о разводе.

Ранее стало известно о расторжении брака певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, дети остались с матерью.

При этом исполнительница решила сохранить фамилию мужа после развода. По ее словам, для нее важно, чтобы ее фамилия совпадала с той, которую носят ее дети.

