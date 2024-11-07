Тимур Родригез впервые прокомментировал свой развод

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Тимур Родригез впервые прокомментировал развод с супругой Анной Девочкиной, который произошел в прошлом году. Об этом он рассказал в интервью с Лаурой Джугелией, передает издание Peopletalk.

"Я всегда верил в схему "одна любовь на всю жизнь", "один брак на всю жизнь". Я искренне всегда в это верил, мне казалось, что только так и должно быть. Мои родители так живут, и для меня это было самым важным", – отметил артист.

По словам певца, он всегда думал, что обязан сохранить отношения. Родригез подчеркнул, он до последнего считал, что мысли о разводе являются эгоизмом. Артисту помогли размышления о том, что он не должен жалеть о своей жизни.

Девочкина и Родригез развелись в прошлом году. У них есть два сына: Мигель и Даниэль.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что разводится с представляющим Казахстан теннисистом Александром Шевченко. Причины расторжения брака Потапова не назвала. Она также попросила не задавать лишних вопросов на эту тему и уважать данное совместное решение.

