Блогер Лерчек заявила, что причиной развода стало отсутствие эмоциональной связи

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, назвала истинную причину развода с мужем. Об этом она рассказала в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Блогер опровергла мнение о том, что разрыв с Артемом Чекалиным произошел из-за уголовного преследования. Она призналась, что проблемы с законом лишь ускорили их расставание.

По словам Чекалиной, в какой-то момент она поняла, что они с мужем скорее хорошие бизнес-партнеры. При этом в браке ей не хватало эмоционального тепла и чувств. Лерчек заявила, что у нее с супругом вообще не было эмоциональной связи.

"Я не хочу быть вместе только из-за того, что у нас получается вместе классно деньги зарабатывать", – объяснила она.

Летом Валерия и Артем Чекалины развелись. Разлад в семье начался после громкого уголовного дела, по которому Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Однако блогеры закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело было прекращено.

При этом в октябре этого года суд отправил бывших супругов под домашний арест на 1 месяц 22 суток. Им предъявлено новое обвинение – в выводе валюты по подложным документам.