Артем Чекалин сообщил, что развелся с блогером Лерчек

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Блогер Артем Чекалин сообщил, что они с супругой Валерией Чекалиной, известной в Сети под псевдонимом Лерчек, развелись. Об этом он проинформировал подписчиков на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина рассказал, что любил бывшую жену, а также поблагодарил ее за годы, проведенные вместе. По словам Чекалина, развод с супругой оказался для него тяжелее, чем уголовные дела, потеря бизнеса и проблемы с деньгами.

В марте прошлого года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Следователи выдвигали версию, что пара воспользовалась упрощенной схемой налогообложения, годовой доход которой не должен быть более 150 миллионов рублей.

В декабре прошлого года СК РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Полностью же дело закрыли в марте 2024 года, а со счетов и имущества супругов сняли арест.

Позже Валерия Чекалина подала заявление на развод. Спустя некоторое время Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества блогеров.

