Блогер Лерчек заявила, что для жизни ей нужно минимум три миллиона в месяц

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, назвала ежемесячную сумму, необходимую для комфортной жизни. Ее слова передает Super.ru.

По ее словам, в месяц ей необходимо около трех-пяти миллионов рублей. В эту сумму, как она утверждает, входят не только ее личные расходы, но и деньги на детей, родителей, брата и другие траты.

Также блогер назвала минусы популярности. Так, ей не нравится чрезмерное внимание к личной жизни и беспричинная критика.

В марте прошлого года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Следователи выдвигали версию, что пара воспользовалась упрощенной схемой налогообложения, годовой доход которой не должен быть более 150 миллионов рублей.

В декабре прошлого года СК РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Полностью же дело закрыли в марте 2024 года, а со счетов и имущества супругов сняли арест.

Позже Валерия Чекалина подала заявление на развод. Спустя некоторое время Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества блогеров.

Однако рассмотрение искового заявления о разводе суд отложил до 11 июня. Сами Чекалины не посещают заседания суда. Вместо них интересы представляют адвокаты.

