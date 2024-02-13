13 февраля, 21:34Происшествия
Блогер Лерчек попала в ДТП в центре Москвы
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая обвиняется в отмывании денег, попала в аварию на Рочдельской улице в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Константина Третьякова.
"Чекалина ехала на своем автомобиле Bentley и остановилась на Рочдельской улице, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в задний бампер въехала другая иномарка", – отметил он.
В связи с этим адвокат подчеркнул, что Чекалина не является виновной в ДТП. Третьяков уточнил, что в результате инцидента пострадавших и погибших нет, автомобили получили материальный ущерб.
В марте прошлого года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.
В отношении блогеров также возбудили уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.
В конце сентября 2023 года ФНС назначила Чекалиной штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей.
В декабре прошлого года стало известно, что Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.
Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что семья Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. При этом расследование обстоятельств легализации блогерами имущества, которое было получено преступным путем, все еще продолжается
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