Бастрыкин сообщил, что Чекалины выплатили 504 миллиона рублей налоговых долгов

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Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Благодаря имеющимся доказательствам они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей", – приводит его слова РИА Новости.

Бастрыкин отметил, что расследование обстоятельств легализации блогерами имущества, которое было получено преступным путем, все еще продолжается.

Председатель СК РФ также поделился, что за девять месяцев 2023 года в рамках уголовных дел об экономических преступлениях было возмещено более 83 миллиардов рублей, а еще 70 миллиардов рублей фигурантов таких дел было арестовано.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной.

В отношении блогеров также возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.

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