Артем Чекалин хочет взыскать с блогера Лерчек более 1,2 млрд рублей при разводе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества разводящихся Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, сообщает Life.ru со ссылкой на данные суда.

В суд поступило исковое заявление Артема Чекалина к супруге. Дату заседания пока не назначили. По данным издания, сумма иска составляет 1,2 миллиарда рублей. Блогеры делят в том числе люксовый Bentley Continental GT 2021 года, который стоит более 29 миллионов.

12 апреля судья судебного участка № 246 изучил иск о разводе блогеров. При этом 25 марта состоялась беседа по иску, но пара в суд не пришла, а их представители не стали комментировать процесс.

Разлад в семье Чекалиных начался после громкого уголовного дела, по которому Лерчек обвинили в неуплате налогов. В марте прошлого года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Следователи выдвигали версию, что пара воспользовалась упрощенной схемой налогообложения, годовой доход которой не должен быть более 150 миллионов рублей.

На Чекалиных возбудили уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере. Следователи считали, что пара легализовала около 130 миллионов рублей в апреле 2022 года. В конце сентября 2023 года ФНС назначила Чекалиной штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей.

В декабре прошлого года СК РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Полностью же дело закрыли в марте 2024 года, а со счетов и имущества супругов сняли арест.

