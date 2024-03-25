Иск о расторжении брака блогера Лерчек рассмотрят в Москве 12 апреля

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В Москве судья судебного участка № 246 изучит 12 апреля иск о разводе блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) с мужем Артемом Чекалиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрение заявления запланировано в 11:30, уточнил источник. При этом 25 марта состоялась беседа по иску, но пара в суд не пришла, а их представители не стали комментировать процесс.

При этом в суде не сообщили, есть ли у супруги какие-то конкретные требования к мужу.

В марте прошлого года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Следователи выдвигали версию, что пара воспользовалась упрощенной схемой налогообложения, годовой доход которой не должен быть более 150 миллионов рублей.

На Чекалиных возбудилиуголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере. Следователи считали, что пара легализовала около 130 миллионов рублей в апреле 2022 года. В конце сентября 2023 года ФНС назначила Чекалиной штраф на сумму 124 миллионов рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей.

В декабре прошлого года СК РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Полностью же дело закрыли в марте 2024 года, а со счетов и имущества супругов сняли арест.

