Блогер Лерчек подала на развод

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подала заявление на развод с супругом Артемом Чекалиным. Об этом сообщается на портале мировых судей Москвы, передает РИА Новости.

Заявление от Чекалиной было направлено в суд 15 марта. Теперь очная встреча супругов по рассмотрению иска запланирована на 25 марта. При этом пока неизвестно, есть ли у Валерии какие-либо требования к мужу в рамках бракоразводного процесса.

Чекалины воспитывают троих детей – 8-летних близнецов Алису и Богдана, а также 3-летнего Льва.

В марте 2023 года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи предполагали, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

На Чекалиных завели уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере. По версии следствия, они легализовали порядка 130 миллионов рублей в апреле 2022 года. В конце сентября прошлого года ФНС назначила Чекалиной штраф в размере 124 миллионов рублей за неуплату налогов на сумму 311 миллионов рублей.

В декабре 2023 года СК РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Полностью же дело в отношении блогеров было прекращено в марте этого года. При этом со счетов и имущества супругов сняли арест.



СК РФ полностью закрыл уголовное дело блогеров Чекалиных