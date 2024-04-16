Суд отложил рассмотрение заявления о разводе Чекалиных до лета

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Суд в Москве отложил рассмотрение искового заявления о разводе блогеров Артема и Валерии Чекалиных до 11 июня. Это следует из карточки дела.

Решение об этом принял мировой судья 246-го судебного участка Москвы.

При этом сами Чекалины не посещают заседания суда. Вместо них интересы представляют адвокаты. Они не комментируют бракоразводный процесс.

В марте прошлого года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Следователи выдвигали версию, что пара воспользовалась упрощенной схемой налогообложения, годовой доход которой не должен быть более 150 миллионов рублей.

В декабре прошлого года СК РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Полностью же дело закрыли в марте 2024 года, а со счетов и имущества супругов сняли арест.

Позже Валерия Чекалина подала заявление на развод. Спустя некоторое время Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества блогеров.

