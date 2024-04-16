16 апреля, 21:20Шоу-бизнес
Появились первые кадры мужа Блиновской в зоне СВО
На появившихся кадрах Блиновский вместе с Пашаевым и еще одним мужчиной в камуфляжной одежде сидит за столом, пьет чай и разговаривает.
По словам бывшего адвоката, Блиновский в зоне СВО занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики. Более того, он закупил партию дронов для российской армии на 50 миллионов рублей, добавил Пашаев.
Ранее следствие обвинило блогера Елену Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Следователи уже предъявили им расширенное обвинение в окончательной редакции.
Позже СМИ со ссылкой на окружение Блиновской сообщили, что ее муж заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ и в скором времени отправится в зону СВО. Однако отец Блиновского опроверг эту информацию.
Елена Блиновская в настоящее время находится в СИЗО. Ранее ей продлили срок содержания под стражей до 26 апреля. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.
Отец Алексея Блиновского опроверг сообщения об уходе сына в зону СВО