Появились первые кадры мужа Блиновской в зоне СВО

Видео: Москва 24

Алексей Блиновский, супруг арестованной Елены Блиновской, служит в зоне СВО в составе Донецкого корпуса под позывным Брикс. Об этом Москве 24 рассказал бывший адвокат Эльман Пашаев, который служит в 95-м стрелковом полку и уже почти два года находится на передовой.

На появившихся кадрах Блиновский вместе с Пашаевым и еще одним мужчиной в камуфляжной одежде сидит за столом, пьет чай и разговаривает.

По словам бывшего адвоката, Блиновский в зоне СВО занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики. Более того, он закупил партию дронов для российской армии на 50 миллионов рублей, добавил Пашаев.

Ранее следствие обвинило блогера Елену Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Следователи уже предъявили им расширенное обвинение в окончательной редакции.

Позже СМИ со ссылкой на окружение Блиновской сообщили, что ее муж заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ и в скором времени отправится в зону СВО. Однако отец Блиновского опроверг эту информацию.

Елена Блиновская в настоящее время находится в СИЗО. Ранее ей продлили срок содержания под стражей до 26 апреля. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

